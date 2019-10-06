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رياضة

20 دقيقة.. الزمالك يستحوذ ويسجل.. وإف سي مصر يتراجع ..فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:30 م
أشرف بنشرقي لاعب
أشرف بنشرقي لاعب الزمالك
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حسن العمدة - حسام الحارتي
إنتهت 20 دقيقة بتقدم الزمالك على منافسه إف سي مصر بهدف وحيد ، من عمر الشوط الأول ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ، على ملعب السلام في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 14 عن طريق بنشرقي من تسديدة متقنة بعد تلقيه أسيست رائع من يوسف أوباما.

وبدأ الزمالك اللقاء بالضغط المتواصل علي فريق إف سي مصر لتسجيل هدف مبكر .

وجاءت هجمة خطيرة للزمالك في الدقيقة 8 بعد كرة طولية تسلمها اوناجم ووصل لمنطقة الجزاء وحولها عرضية خطيرة ولكن لم دفاع نادي مصر يخرجها ركنية.

وأعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق المقرر له مواجهة فريق إف سي مصر في الثامنة مساء اليوم باستاد السلام ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين:
محمد عواد فى حراسة المرمى
محمد عبد السلام - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة- حمدي النقاز فى خط الدفاع
أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي - محمد أوناجم- كريم بامبو في خط الوسط
عمر السعيد في خط الهجوم
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