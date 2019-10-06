الشوط الأول.. برشلونة يكتسح إشبيلية بثلاثية في الدوري الإسباني

أنهى برشلونة الشوط الأول من مباراته أمام ضيفه نادي إشبيلية، متقدمًا عليه بثلاثية نظيفة ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.



افتتح الأوروجوياني لويس سواريز التسجيل للبارسا في الدقيقة 27 ، بركلة خلفية مزدوجة رائعة ، بعد عرضية من زميله الفرنسي عثمان ديمبلي ، قبل أن يضيف التشيلي أرتورو فيدال الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 33 بعد عرضية رائعة من أرثور ميلو.



وفي الدقيقة 34 ، عزز عثمان ديمبلي من تقدم فريقه بإضافته الهدف الثالث، مكللًا أداءه الجيد هذا الشوط ، بعد مراوغة رائعة لمدافع إشبيلية، قبل أن يسكن الكرة على يسار سيليسن حارس مرمى فريق إشبيلية، لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا بثلاثية.



يذكر أن برشلونة يحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة ، وهو نفس الرصيد من النقاط الذي يملكه إشبيلية بجعبته ، لكنه يحتل المركز السادس.