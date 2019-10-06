شاهد.. أحمد موسى وزوجته يحتفلان بـ تخرج ابنهما في الجامعة الألمانية

عرض الإعلامى أحمد موسى تقريرا يرصد حفلة تخرج نجله في الجامعة الألمانية، قائلًا "ألف مبروك لطلابنا فى الجامعة الألمانية".





وحرص الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، على الحضور برفقة زوجته، كما حرص على تهنئة جميع الطلاب.





يشارك فى الاحتفالية، وفد ألماني رفيع المستوى يضم 48 شخصية من الحكوميين والأكادميين، إضافة إلى عدد من الشخصيات رفيعة المستوى من الجانب المصري، وذلك بإلقاء كلمات تهنئة للجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والخريجين وأولياء أمورهم، بدأها وزير الشباب والرياضة.



