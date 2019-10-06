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شاهد.. أحمد موسى وزوجته يحتفلان بـ تخرج ابنهما في الجامعة الألمانية

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:31 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى وزوجته يحضران حفل تخرج نجلهما
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حمزة شعيب
عرض الإعلامى أحمد موسى تقريرا يرصد حفلة تخرج نجله في الجامعة الألمانية، قائلًا "ألف مبروك لطلابنا فى الجامعة الألمانية".

وحرص الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، على الحضور برفقة زوجته، كما حرص على تهنئة جميع الطلاب.

يشارك فى الاحتفالية، وفد ألماني رفيع المستوى يضم 48 شخصية من الحكوميين والأكادميين، إضافة إلى عدد من الشخصيات رفيعة المستوى من الجانب المصري، وذلك بإلقاء كلمات تهنئة للجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والخريجين وأولياء أمورهم، بدأها وزير الشباب والرياضة. 

يعقبه كلمة الدكتور ماتياس بيتزولد، الأمين العام لمفضوية العلوم بولاية نيدرساكسن، ثم كلمة من إيفو جونر، عمدة مدينة أولم السابق، يليها كلمة من الدكتور ديتر فريتش نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، رئيس جامعة شتوتجارت الأسبق، عالم الجيولوجيا الألماني، أستاذ القياس التصويري والمسح في جامعة شتوتغارت، ثم كلمة للدكتور مايكل أوستيرل، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية وأستاذ الإدارة الدولية والاستراتيجية بجامعة شتوتجارت.

ويختتم كلمات التهنئة الدكتور فيرنر سمولني، أستاذ البحث العلمي في مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية ZEW في مانهايم و أستاذ الرياضة والعلوم الاقتصادية بجامعة أولم.
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