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حوادث

ضبط 35 قطعة سلاح ناري و109 قضايا مخدرات وتنفيذ 94 ألف حكم قضائي

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
صورة أرشيفية - سلاح
صورة أرشيفية - سلاح
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 35 قطعة سلاح نارى بحوزة 35 متهم) .. وذلك على النحو التالى: (3) بنادق آلية، و (4) بنادق خرطوش، و (4) طبنجات ، و (24) فرد محلى، و (66) طلقة مختلفة الأعيرة ، و (206) قطعة سلاح أبيض.


و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (49833) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: (162) حكم جناية، و (15147) حكم حبس جزئى ، و (2912) حكم حبس مستأنف ، و (24752) حكم غرامة ، و (6860) حكم مخالفة .

و فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (109) قضية مخدرات بحوزة (115) متهم ، ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 6,710 كيلو جرام)، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 6,200 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2,469 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 68 جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 135 جرام)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1,180 كيلو جرام)، و عدد (904) قرص مخدر .

و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط (15) متهم. كما تم ضبط (14) متهم لممارستهم أعمال البلطجة، و ضبط (320) دراجة نارية مخالفة.

و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (سيارتين) . و فى مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة تم ضبط (26803) مخالفة مرورية، (108) قضية بيئة.
و فى مجال فحص السائقين تم فحص (93) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (13) منهم. و فى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (34) قضية مصنفات متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
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