ضبط 35 قطعة سلاح ناري و109 قضايا مخدرات وتنفيذ 94 ألف حكم قضائي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 35 قطعة سلاح نارى بحوزة 35 متهم) .. وذلك على النحو التالى: (3) بنادق آلية، و (4) بنادق خرطوش، و (4) طبنجات ، و (24) فرد محلى، و (66) طلقة مختلفة الأعيرة ، و (206) قطعة سلاح أبيض.





و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (49833) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: (162) حكم جناية، و (15147) حكم حبس جزئى ، و (2912) حكم حبس مستأنف ، و (24752) حكم غرامة ، و (6860) حكم مخالفة .



و فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (109) قضية مخدرات بحوزة (115) متهم ، ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 6,710 كيلو جرام)، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 6,200 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2,469 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 68 جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 135 جرام)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1,180 كيلو جرام)، و عدد (904) قرص مخدر .



و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط (15) متهم. كما تم ضبط (14) متهم لممارستهم أعمال البلطجة، و ضبط (320) دراجة نارية مخالفة.



و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (سيارتين) . و فى مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة تم ضبط (26803) مخالفة مرورية، (108) قضية بيئة.

و فى مجال فحص السائقين تم فحص (93) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (13) منهم. و فى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (34) قضية مصنفات متنوعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.