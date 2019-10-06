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رياضة

الدوري الإيطالي .. يوفنتوس يخطف الصدارة بهدفين في شباك إنتر ميلان

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:05 م
يوفينتوس
يوفينتوس
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أحمد هاني
حقق يوفنتوس الفوز على مضيفه إنتر ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "جوزيبي مياتزا" .

الهدف الأول ليوفينتوس جاء بعد تمريرة رائعة من بيانيتش فى إتجاه باولو ديبالا على يسار المنطقة ليتلقاها الأرجنتيني بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح.

الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة متقنة من لاوتارو مارتينيز على يمين الحارس فويتشيك تشيزني الذي فشل فى التصدي للكرة ، حيث تم احتساب ركلة الجزاء بعد عودة الحكم إلى تقنية الـ VAR التي اظهرت إرتطام الكرة في يد ديليخت .

وألغي الحكم هدفًا ليوفينتوس من تمريرة تصل إلى باولو ديبالا المتسلل ليهأ الكرة امام رونالدو الذي سددها على يمين الحارس سمير هاندانوفيتش.

وأحرز هيجواين هدف الفوز في الدقيقة 80 من عمر اللقاء

بهذه النتيجة، اقتنص يوفنتوس صدارة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة عن إنتر الوصيف.



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