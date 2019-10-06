Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل هناك زكاة على شركات المقاولات؟

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:31 م
حكم الزكاة على شركات
حكم الزكاة على شركات المقاولات
Advertisements
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية من سائل يقول" نحن شركة للمقاولات نعمل برأسمال كبير يُقدَّر بملايينِ الجنيهات، فنشتري قطعةَ الأرض، ونقوم بتحويلها إلى مبانٍ سكنية، ونقوم بتسويقها وبيعها، وهذا ينتجُ عنه ربح، والأرباحُ تدخلُ في تكملة النشاط بالشراء والبيع..فهل علينا زكاة في ذلك المال؟.

أجاب المفتي في فتوى له، أنه لا زكاةَ في نشاط المقاولات المذكور بشراء قطعة الأرض ثم البناء عليها ثم تسويق هذه المباني وبيعها، وإنما تجب الزكاة إذا بِيعَت الأرض بعد شرائها كما هي من غير أن يتم البناء عليها؛ لأنها في هذه الحالة عُروض تجارة وينطبق عليها قواعدُ الزكاة في العروض.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العقار المباع لا تجب فيه زكاة إلا إذا كان للتجارة، مشيرًا إلى أن مقدار الزكاة على العقار المباع يصل إلى 2.5% من إجمالي الثمن الذي بيع به العقار.

وأضاف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما مقدار الزكاة على العقار المباع؟ أن العقار الذي لم يشتره صاحبه أو يبيعه من أجل التجارة، لا تجب فيه زكاة، لافتًا إلى حالة واحدة يجب فيها الزكاة، وهي بيع العقار ومن ثم ادخار ثمنه الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول.

هل تجب في العقار الموروث زكاة؟
قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن العقار الموروث لا تجب فيه زكاة مادام لم ينوِ صاحبه الاتجار به أو المرابحة، مضيفًا أن العقارات المشتراة للتجارة تزكَّى مرة واحدة بعد بيعها، وتقوَّم بثمنها في السوق عند وجوب زكاتها لا بثمن الشراء؛ بحيث تخرج الزكاة على جميع ثمن البيع.

وأضاف «وسام» خلال البث المباشر لدار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على«فيسبوك»، فى إجابته على سؤال «هل توجد زكاة على العقار الموروث؟»، أن العقارات من الأموال التي لا زكاة فيها إذا لم تكن معدة للبيع بالإجماع، مستشهدًا بعموم قول النبي- صلى الله عليه وسلم: «ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة» متفق عليه.

وتابع: أنك إذا نويت هذا العقار للتجارة فلا زكاة عليك أيضا عند الجمهور، مبينًا: أن من شرط الزكاة كون العرض للتجارة عندهم أن يدخل في ملك المكلف بمعاوضة وليس كذلك الإرث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم الزكاة على العقار الموروث

فتاوى تشغل الأذهان.. أمين الفتوى يوضح المدة التي يجوز فيها قصر الصلاة.. ويؤكد: يجوز لبس الباروكة تزينا للزوج.. والإفتاء: هذا جزاء حرمان الابن من أمه

هل تجب في العقار الموروث زكاة؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

زكاة الزروع والثمار .. الإفتاء توضح مقدارها وشروطها

هل تجب الزكاة على العقار المباع.. الإفتاء توضح .. فيديو

هل تجب زكاة المشروع التجاري على رأس المال أم الأصول ؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

اللجوء إلى الشرطة.. تراشق متبادل بين ليفربول وليستر بسبب محمد صلاح

من حكايات الحرب.. بطولة أمير الكويت في أكتوبر 73.. حرك ثلث جيش بلاده للدفاع عن سيناء

ناقص يشككونا في إسلامنا.. عمرو أديب: الإخوان يهاجمون كل ثوابت المجتمع

البرلمان يكشف أسباب تراجع أسعار اللحوم 20 جنيها للكيلو

قبل مواجهة الأهلي.. الزمالك يخسر أول نقطتين بـ التعادل 1-1 أمام إف سي مصر ..فيديو

الزمالك يفلت من هزيمة أمام نادي مصر ويتذيل المربع الذهبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الم الاسنان بالاعشاب.. 15 طريقة فعالة ونصائح للحصول على أفضل النتائج

رغم حملها .. مي كساب تشاهد الطيب والشرس واللعوب مع الجمهور

قبلة على الخد وضحكة.. ياسمين عبد العزيز فى فيديو طريف مع كلبها ..شاهد