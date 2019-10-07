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ثقافة

الأربعاء.. رجال خلف المقاتلين والمحارب بمركز الثقافة السينمائية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
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طارق موسى
فى إطار الفعاليات التى تقيمها وزارة الثقافة، احتفالا بنصر أكتوبر المجيد، وتحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، احتفالية بعنوان " نصر أكتوبر المجيد" فى السادسة من مساء يوم الأربعاء ٩ أكتوبر الجاري.

تتضمن الاحتفالية التي ينظمها مركز الثقافة السينمائية بإشراف الناقد مجدي الشحري مدير عام المركز، عرض فيلم "رجال خلف المقاتلين" وهو فيلم تسجيلي للمخرج الراحل محمد قناوى.

كما يعرض فيلم "المحارب" وهو فيلم وثائقي من إنتاج المركز القومى للسينما وإخراج عاطف شكري.

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الأربعاء.. «رجال خلف المقاتلين والمحارب» بمركز الثقافة السينمائية

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