Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قرارات حاسمة .. رئيس الزمالك يكشف عن مصير ميتشو .. وكواليس جلسته مع جنش

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:26 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
ريهام بكير - ملك موسى
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك كواليس جلسته مع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق.

قال مرتضى عبر برنامج الزمالك اليوم إن جنش حدثه أمس هاتفيا، وعقد معه جلسة أمس وأغلقنا تلك الأزمة تماما، بعد اعتذار اللاعب واعترافه بالخطأ الذي ارتكبه.

وأضاف: "أؤكد مرة أخرى، ميتشو مدرب الزمالك الحالي لن يرحل إلا بنهاية الموسم، بعد الفوز بكأس مصر، الكل أشاد به، ولكن في بعض المباريات كان غير موفق، هذا لا يعني أنه سيرحل".

وتابع: "إذا فاز المدرب الجماهير تشيد به وتقول عبقري ولن تتحدث عن الإدارة وإذا تعادل أو خسر، تقول مرتضى وأولاده السبب".

واختتم: "سنتخذ قرارات هامة للحد من رعونة اللاعبين، ولكن لن يتم الإعلان عنها على الهواء، وستكون في الغرف المغلقة، لكن ميتشو مستمر ومدعم من الجميع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرارات جديدة من مرتضى منصور للجهاز الفني واللاعبين

تعليق ناري من ميدو علي أزمة جنش مع مرتضي منصور.. فيديو

شاهد..مرتضى منصور يكشف تفاصيل جلسته مع ميتشو عقب مباراة المقاصة .. تفاصيل

تفاصيل مداخلة مرتضى منصور.. رسائل نارية لجنش.. شرط أوناجم وبن شرقي للاستمرار مع الزمالك.. وعقوبة استخدام السوشيال ميديا

اخبار الرياضة.. قرارات مجلس الخطيب النارية.. مرتضى منصور يتوعد جنش.. شرط أوناجم وبن شرقي للاستمرار مع الزمالك

أخبار الرياضة ليلاً.. ابنة إبراهيم حسن تشعل السوشيال ميديا.. مرتضى منصور: نقاط الأهلي بـ التفويت.. مفاجأتين لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

ميتشو بـ100 فايلر .. أول تعليق لرئيس الزمالك بعد التعادل مع إف سي مصر

فاروق جعفر: الاستقرار سيعود للزمالك بعد التعادل مع نادي مصر

اخبار الرياضة.. ميتشو يتلقى مكالمة بعد هدف نادي مصر.. بيان حاسم من اتحاد الكرة.. ساسي يكشف سر تراجع مستواه.. كهربا يعود إلى مصر

على طريقة شيرين عبد الوهاب .. أول رد من فنانة شهيرة على استهزائها بسائقي الأجرة .. فيديو

قبل مواجهة الأهلي.. الزمالك يخسر أول نقطتين بـ التعادل 1-1 أمام إف سي مصر ..فيديو

ميتشو يتلقى مكالمة بعد هدف نادي مصر في شباك الزمالك ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملامح حزينة .. الفنانة وعد بإطلالة بسيطة تكشف عن أسود ابتلاء تتعرض له

بعد الانتقادات .. ناهد السباعي تدافع عن فستانها برد صادم

علاج الم الاسنان بالاعشاب.. 15 طريقة فعالة ونصائح للحصول على أفضل النتائج