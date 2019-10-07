قرارات حاسمة .. رئيس الزمالك يكشف عن مصير ميتشو .. وكواليس جلسته مع جنش

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك كواليس جلسته مع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق.



قال مرتضى عبر برنامج الزمالك اليوم إن جنش حدثه أمس هاتفيا، وعقد معه جلسة أمس وأغلقنا تلك الأزمة تماما، بعد اعتذار اللاعب واعترافه بالخطأ الذي ارتكبه.



وأضاف: "أؤكد مرة أخرى، ميتشو مدرب الزمالك الحالي لن يرحل إلا بنهاية الموسم، بعد الفوز بكأس مصر، الكل أشاد به، ولكن في بعض المباريات كان غير موفق، هذا لا يعني أنه سيرحل".



وتابع: "إذا فاز المدرب الجماهير تشيد به وتقول عبقري ولن تتحدث عن الإدارة وإذا تعادل أو خسر، تقول مرتضى وأولاده السبب".



واختتم: "سنتخذ قرارات هامة للحد من رعونة اللاعبين، ولكن لن يتم الإعلان عنها على الهواء، وستكون في الغرف المغلقة، لكن ميتشو مستمر ومدعم من الجميع".