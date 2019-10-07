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فن

الجمهور يطالب برفع فيلم الجوكر من السينمات .. تعرف على السبب

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:05 ص
فيلم الجوكر
فيلم الجوكر
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آيه عاطف
طالب الجمهور الأمريكي برفع الفيلم الأجنبي "الجوكر - The Joker" من دور عرض السينما، وذلك لتطرق الفيلم للدخول في تفاصيل المرض النفسي وتحريض الفيلم على العنف وارتكاب الجرائم الدموية.

فيلم "الجوكر the Joker" مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، حيث يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

ويضم فيلم الجوكر the Joker عددا هائلا من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم.
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