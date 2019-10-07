إزاي مخدش أوسكار .. هذا ما قاله المصريون عن فيلم الممر بعد عرضه على On E

عُرض مساء أمس الأحد الفيلم المصري "الممر" على القناة الأولى وعلى قناة On E، احتفالًا بذكرى حرب أكتوبر، ويعد هذا هو العرض الأول له على شاشات التلفاز بعد النجاح الكبير الذي حققه في دور عرض السينما.



وقد لاقى الفيلم إعجاب الجمهور بشكل كبير جدًا، وأصبح حديث السوشيال ميديا فور عرضه، وقد جاءت تعليقات الجمهور كالتالي:" ازاي فيلم الممر. ميخدش أوسكار الفيلم ياخد القلب .. ده فيلم عالمى .. الفيلم احلي حاجة شوفتها من زمان مؤثر جدا ربنا يحمي جنودنا الابطال طول الفيلم وانا اعصابي مشدودة"، وغيرها من التعليقات.



"الممر" بطولة كل من "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف".

