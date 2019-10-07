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منوعات

Bose تكشف عن wireless earbuds: ستكون الأفضل

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:24 ص
صدى البلد
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كريم جمال
كشف موقع بيع بالتجزئة عن عرض مغر لإحدى منتجات شركة Bose المختصة بصناعة الأجهزة الصوتية و السماعات الاحترافية، وهى سماعات لاسلكية جديدة، تحمل اسم SoundSport Free wireless earbuds، والتى تأتى بسعر منافس مع ضمان عام واحد.

وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، تأتى السماعات مقابل 120 دولارا أمريكيا، وهو سعر منافس جدًا حاليًا بالرغم من أن السعر الأصلي ضعف على ذلك، خاصةً للمنافس الأبرز AirPods.

وتأتى السماعات بثلاثة ألوان هي الأزرق، البرتقالى، والأسود، وللعلم فسعر السماعات الأصلى يقترب من الضعف تقريبًا، إلا أن موقع ebay الأمريكى الشهير يقدم هذا السعر لمدة 4 أيام.

يذكر أن هذه السماعات تأتى ببطاريات أكبرـ كما أنها مقاومة للماء والأتربة.

كما يمكنك شراء السماعات من هنا:

https://www.ebay.com/itm/Bose-SoundSport-Free-Wireless-Headphones-Factory-Renewed/183480246329
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