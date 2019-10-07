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فن

إياد نصار يكشف لـ صدى البلد سر مشاركته في فيلم الممر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:39 ص
إياد نصار
إياد نصار
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آيه عاطف
عبّر الفنان إياد نصّار، عن سعادته بالمشاركة في فيلم "الممر" الذي حقق نجاحا كبيرا جدًا منذ وقت عرضه في السينمات حتى يومنا هذا.

وقال إياد في تصريح لـ "صدى البلد" : "فيلم الممر يتحدث عن حرب الاستنزاف و بالأخص العمليات خاصة لفرق خاصة داخل الجيش وخلف خطوط العدو، والفيلم حكاية ضمن حكايات كثيرة حدثت بالفعل، و بين للناس ان ليس هناك ما يسمى بالهزيمة، كما يخلد الفيلم بطولات اشخاص حقيقين من الفرقة 39 جلسنا معهم و شعرنا منهم إحساس الوطنية الحقيقي غير الانتفاعي، وطنية بمستوى مفرح و محزن حيث انها لم تعد موجودة بهذا الشكل".

وتابع: "دائمًا ما يسمع الجيل الجديد عن حرب الاستنزاف ولكنه يجهل أهميتها، وكيف ساعدت في تأهيل الجيش للنصر و الدعم المعنوي الذي قدمته و ساعد الجيش في استرداد قوته مجددًا، وهذا ما جذبني لتسليط الضوء عليها و ابراز اهميتها للشباب في وقتنا الحالي، بجانب اختفاء الأعمال الحربية من على الساحة الفنية لوقت طويل فكان لابد وأن يتم إعادة صياغتها بالتقنيات الحديثة الموجودة حاليًا، وأنا واثق أن هذا الفيلم سيظل داخل مكتبات العديد من الأشخاص".
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