تفاصيل جديدة في أزمة الزمالك وجينراسيون قبل 24 ساعة من صدور قرار كاف

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل جديدة فى أزمة مباراة الزمالك و جينيراسيون فوت السنغالي، قبل 24 ساعة من القرار النهائي المنتظر صدوره من الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف.



وقال المصدر لـ"صدى البلد" إن هناك مساع من جانب مسئولى الكاف لإقناع فريق جينيراسيون بإعادة مباراة الزمالك خارج مصر على أن تقام الفترة من 10 اكتوبر الى 20 من نفس الشهر.



لفت إلى أن اللجنة المنتظر أن تحسم غدا الثلاثاء تضم تسعة أفراد بينها ستة أعضاء وافقوا مبدئيا على إعادة اللقاء و ثلاثة يتمسكون بإقصاء الفريق السنغالى استنادا الى رفض لعب المباراة وعدم احترام خطاب الكاف.



وزأشار إلى أن اقصاء نادي الزمالك من دورى ابطال افريقيا أمر مستبعد داخل الكاف ولم يتم طرحه داخل اى من لجان الكاف.



وأوضح أن الفريق السنغالى يرفض تماما فى حالة إعادة اللقاء خوضه داخل مصر مشددا على أن فاطمة سامورا مراقب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا داخل كاف تساند بقوة فريق جينيراسيون فوت فى الأزمة الحالية.



يذكر أن الحكم المالي اعتبر فريق جينراسيون فوت منسحبا من لقاء الزمالك بعد رفضه الحضور إلى ملعب برج العرب أعقبه تعليق كاف نتيجة اللقاء لحين حسم الأزمة غدا الثلاثاء.