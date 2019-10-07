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برلمان

تحذير شديد اللهجة.. زراعة البرلمان: سنستخدم الأدوات الرقابية ضد الحكومة بسبب تخاذل المسئولين

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:31 م
البرلمان
البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وجهت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأول بدور الانعقاد الجديد، برئاسة النائب هشام الحصرى، تحذيرات شديدة إلى الحكومة، بسبب تخاذل المسئولين تجاه مشكلات الفلاح وقطاع الزراعة.

وقال هشام الحصرى، إن اللجنة لن تسمح خلال الفترة المقبلة بتخاذل أى مسئول، وسيتم استخدام كافة الأدوات الرقابية تجاه الحكومة لمواجهة تقاعس أي مسئول عن حل وحسم مشكلات المواطنين في قطاع الزراعة والرى.

وأضاف، أن اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدى، أمام تقاعس المسئولين، وسيكون هناك نهج جديد في التعامل معهم، وخاصة بعدما وجه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بحسم المشكلات وعدم السماح للحكومة بتصدير المشكلات.

ومن جانبه قال مجدى ملك وكيل اللجنة، للأسف، تحدثنا كثيرا من قبل عن مشكلات المزارعين، ولم يتم حسم أي شيء، متابعا، سيحاسبنا الشعب إذا لم تتخذ خطوات جادة.

وأضاف، مشكلات قطاع الزراعة تتعلق بالإدارة والتوظيف السليم للقطاع، متابعا، لدينا مشكلة كبيرة في إدارة القطاعات المختلفة بوزارة الزراعة، وأصبح من غير المقبول انعقاد اللجنة دون وجود مسئولين باجتماعاتها، وأنه لا مكان لمسئول يتقاعس عن دوره ومسئوليته.

واستشهد ملك، بمثال على فشل الإدارة بقطاع الزراعة، في مشروعات الثروة السمكية بالزراعة، مقابل النجاح الكبير لمشروعات جهاز الخدمة الوطنية، متابعا أن الأيام القادمة ستشهد من جانب لجنة الزراعة إجراءات حاسمة جدا، تجاه أي مسئول متراخي.
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