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رياضة

عمرو أديب يوجه رسالة مثيرة لـ محمود الخطيب بسبب الزمالك

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:10 م
محمود الخطيب وعمرو
محمود الخطيب وعمرو أديب
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عمرو الحلوانى
أعرب الإعلامى عمرو أديب عن حزنه واستيائه بعد تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع إف سي مصر فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019/2020.

ووجه عمرو أديب رسالة لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر تصريح تليفزيونى قائلًا: "خلي الدرع عندك، احنا اتعادلنا مع فريق مش قادر افتكر اسمه، والأهلي بيدخل أهداف بالخمسات والأربعات، خدوا الدوري وعليه بوسة، بقلب صافي ونية صافية، بدل حرقة الأعصاب".

وأضاف عمرو أديب: "معنديش أمل إننا حتى ناخد المركز التاني، كان بيبقى عندي أمل ناخد الدورى، بلاش وجع قلب وتعب ومصاريف".

وكان الزمالك تعادل مع إف سي مصر وفقد أول نقطتين له فى الدوري الممتاز.
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