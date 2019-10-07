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أخبار البلد

ضمن مبادرة عنيك فى عنينا..تسليم 170 نظارة طبية للعمالة غير المنتظمة بمدينة العلمين الجديدة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:31 م
صدى البلد
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أماني نوار


سلمت مبادرة "عنيك في عنينا" التى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية واوركيديا للصناعات الدوائية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء 173 نظارة طبية عالية الجودة لعمال العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى بمدينة العلمين الجديدة الذين تم توقيع الكشف الطبى عليهم من خلال قافلة المبادرة التى تم تنظيمها مؤخرا بالتعاون وتحت رعاية وحضور وزير القوى العاملة .

وأوضحت الدكتورة شيماء صبرى المدير التنفيذى لمبادرة عنيك في عنينا ان قافلة المبادرة التى تم تنظيمها بالمشروعات القومية الكبرى بالعلمين الجديدة جاءت تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة القوى العاملة وصناع الخير برعاية رئاسة مجلس الوزراء ونجحت القافلة في توقيع الكشف الطبي على 631 عاملا، وتقديم علاج ل 245 عاملا ، وتحويل 26 عاملا لإجراء عمليات جراحية بالمجان، وعمل مقاسات نظارت ل 173 نظارة طبية .

واكدت صبرى ان قوافل عنيك في عنينا بالاضافة الى مشاركتها تقديم الخدمات الطبية المميزة للعمالة غير المنتظمة في مجال العيون فانها تنظم قوافلها أسبوعيا بالمحافظات للكشف عن أمراض العيون، وتتنوع اما بين قوافل للكشف وقوافل توزيع النظارات الطبية للحالات التي تم الكشف عليها مسبقًا، وأيضا قوافل لإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستدعي ذلك من غير القادرين بالمجان بعد التأكد من استحقاقها.
من جانبه اكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن قافلة العلمين الجديدة هي القافلة الثالثة ضمن قوافل الكشف على العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى حيث نجحت القافلة الأولى في توقيع الكشف الطبى على اأكثر من 3 ألاف عامل بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم إطلاق القافلة الثانية، والتي وجهت خدماتها لعمال مشروع تحلية المياه العملاق بجبل الجلالة.
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