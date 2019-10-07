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أخبار العالم

وزير الطاقة الروسي: لهذا السبب لم نساعد السعودية بعد تفجير أرامكو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:39 م
صدى البلد
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رويترز
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده استعدت للقيام بتحرك منسق إذا اقتضت الضرورة، وذلك فيما يتعلق بأثر هجمات الشهر الماضي على منشأتين نفطيتين سعوديتين على إنتاج النفط.

وقال لرويترز في مقابلة بموسكو "كان لنا اتصال مع الوزير السعودي ... قال إنهم يتصرفون. وشعرت بأنه لم تكن هناك حاجة لأي إجراءات استثنائية".

وقال "قلنا إن لدينا طاقة إنتاجية فائضة تبلغ حوالي 300 ألف برميل يوميا، لكن قدرتنا اليوم أعلى لأن الشركات واصلت الاستثمار (خلال خفض الإنتاج)" مؤكدا أن طاقة روسيا الإنتاجية الفائضة تبلغ حوالي 500 ألف برميل يوميا.
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