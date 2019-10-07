أبو العينين : مصر مرت خلال آخر 5 سنوات بتطور اقتصادي كبير

قال رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصري البرتغالي، إن مصر قامت بالعديد من الإصلاحات التشريعية الاقتصادية وكثير من الإجراءات التنفيذية لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، مشيرا إلى أن مصر مرت خلال آخر 5 سنوات بتطور كبير جدًا، وحققت معجزات للاستقرار الاقتصادي، عبر مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة.



وأوضح رجل الأعمال محمد أبوالعينين- خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري البرتغالي اليوم الاثنين- أن تلك الإجراءات شملت إنشاء العشرات من المناطق الصناعية واللوجستية في كافة ربوع مصر وتزويدها بالمرافق اللازمة، بالإضافة إلى الاهتمام بمنظومة النقل لربط مصر بالعالم من طرق وكباري عابرة للقارات وطرق بمواصفات عالمية مثل طريق الإسكندرية وسفاجا ، فضلا عن تطوير الموانئ خاصة الموانئ المحورية مثل موانئ البحر الأحمر ومحور قناة السويس.



وأضاف محمد أبوالعينين أن مشروع محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يعد من أهم المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة، وتتمتع المنطقة الاقتصادية بقانون وإدارة خاصة يمنح ميزات وحوافز للمستثمرين ويقضي على البيروقراطية.



ووجه أبوالعينين الدعوة إلى المستثمرين البرتغاليين للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول والتى تجعلها تربط الدول العربية وكذلك تعمل كبوابة للسوق.



وأكد أهمية استخدام الشركات المصرية للموانئ البرتغالية وشبكات طرقها باعتبارها مركزا وانطلاقة لدخول سوق غرب إفريقيا بسرعة ويسر، مشيرا إلى أهمية دعم التعاون الثلاثي بين مصر والبرتغال وتنزانيا في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والنقل والاتصالات والبنية التحتية لتنمية الصادرات.



وأشاد أبوالعينين بالتعاون المصري التنزاني الذي يتمثل في مشروع بناء سد تنزانيا باستثمارات 2.8 مليار دولار بخلاف 20 مليار دولار استثمارات متنوعة، وأكد قائلا : " هناك تعاون قوي مصري تنزاني من جانب ومصري برتغالي من جانب آخر لا بد من استثماره بشكل أكبر"، مشيرا إلى أن البرتغال كانت وستظل شريكا رئيسيا لمصر في مجالات اقتصادية متنوعة منها الطاقة والاتصالات والاستثمار العقاري.

