Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أبو العينين : مصر مرت خلال آخر 5 سنوات بتطور اقتصادي كبير

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:07 م
أبو العينيين
أبو العينيين
Advertisements
قال رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصري البرتغالي، إن مصر قامت بالعديد من الإصلاحات التشريعية الاقتصادية وكثير من الإجراءات التنفيذية لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، مشيرا إلى أن مصر مرت خلال آخر 5 سنوات بتطور كبير جدًا، وحققت معجزات للاستقرار الاقتصادي، عبر مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة.

وأوضح رجل الأعمال محمد أبوالعينين- خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري البرتغالي اليوم الاثنين- أن تلك الإجراءات شملت إنشاء العشرات من المناطق الصناعية واللوجستية في كافة ربوع مصر وتزويدها بالمرافق اللازمة، بالإضافة إلى الاهتمام بمنظومة النقل لربط مصر بالعالم من طرق وكباري عابرة للقارات وطرق بمواصفات عالمية مثل طريق الإسكندرية وسفاجا ، فضلا عن تطوير الموانئ خاصة الموانئ المحورية مثل موانئ البحر الأحمر ومحور قناة السويس.

وأضاف محمد أبوالعينين أن مشروع محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يعد من أهم المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة، وتتمتع المنطقة الاقتصادية بقانون وإدارة خاصة يمنح ميزات وحوافز للمستثمرين ويقضي على البيروقراطية.

ووجه أبوالعينين الدعوة إلى المستثمرين البرتغاليين للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول والتى تجعلها تربط الدول العربية وكذلك تعمل كبوابة للسوق.

وأكد أهمية استخدام الشركات المصرية للموانئ البرتغالية وشبكات طرقها باعتبارها مركزا وانطلاقة لدخول سوق غرب إفريقيا بسرعة ويسر، مشيرا إلى أهمية دعم التعاون الثلاثي بين مصر والبرتغال وتنزانيا في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والنقل والاتصالات والبنية التحتية لتنمية الصادرات.

وأشاد أبوالعينين بالتعاون المصري التنزاني الذي يتمثل في مشروع بناء سد تنزانيا باستثمارات 2.8 مليار دولار بخلاف 20 مليار دولار استثمارات متنوعة، وأكد قائلا : " هناك تعاون قوي مصري تنزاني من جانب ومصري برتغالي من جانب آخر لا بد من استثماره بشكل أكبر"، مشيرا إلى أن البرتغال كانت وستظل شريكا رئيسيا لمصر في مجالات اقتصادية متنوعة منها الطاقة والاتصالات والاستثمار العقاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لقاء مثمر .. تفاصيل جلسة الرئيس البرتغالى مع أبو العينين فى نيويورك

يحيى زكي: تفعيل التعاون مع موانئ البرتغال في إدارة المناطق اللوجستية

دعا للاستثمار في منطقة القناة .. أبو العينين: فرص واعدة بين مصر والبرتغال في مجال الصناعة .. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. انسحاب القوات الأمريكية من سوريا لأجل أردوغان

أسعار اللحوم اليوم.. 4 أسباب وراء الانخفاض ومفاجأة خلال 4 شهور

على البحر..راندا البحيرى تودع الصيف بفستان أبيض

لغز اختفاء فتاة الغربية فى ظروف غامضة .. والأمن يكثف جهوده لإعادتها

حكم المصافحة بين المصلين عقب الصلاة وقول حرمًا .. الإفتاء تجيب

الدوري المصري الجولة 3 : رعب فرقة فايلر.. الزمالك للخلف در.. وعكة إيهاب جلال.. جدل سبايدر مان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الشيفون.. درة تتألق فى إطلالة أنيقة مع نيقولا معوض استعدادا لـ بلا دليل.. شاهد

بسبب طبيبة مزيفة.. مريضة تدخل في غيبوبة شهرين.. صور

إزالة صفار الأسنان بعد التدخين .. 3 حيل سحرية لا تتوقعها