كيف أدارت وزارة السياحة فراغ المناصب القيادية

أفادت وزارة السياحة فى تقرير الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع أن شغل الوظائف الإدارية بالمستويات العليا بمختلف القطاعات بالكفاءات المتميزة ، فقد تم الإعلان عن مجموعة وظائف قيادية بناء على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفى نفس الوقت تمت إعادة تشكيل لجنة القيادات متضمنة أعضاء خارجيين لتوفير مبدأ الحيادية والمصداقية.



أفادت الوزارة وفقا لتقريرها أنه تم عمل حصر للمتقدمين لشغل الوظائف وتجهيز قاعدة البيانات الخاصة بهم والتأكد من مطابقتهم لشروط شغل الوظائف حسبما ورد ببطاقات الوصف الوظيفي المعمول بها حاليا وإعداد نماذج تقييم المرشحين لشغل الوظائف متضمنة المعايير الواردة فى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بالتعاون مع قطاع الأمانة العامة ، كما أنه تمت مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



فيما يتعلق بمطابقة المتقدمين من السلك الأكاديمى لبعض الوظائف وفى انتظار الرد على ان يتم الانتهاء خلال ألأشهر القادمة وشغل جميع الوظائف القيادية .



وقامت الوزارة بعمل حصر للوظائف التى لم يتم الإعلان عنها بعد ، وإجراء مقابلات لتقييم المرشحين لاختيار أنسب العناصر ، مع مراعاة التمكين للعناصر الشابة والحاصلين على البرنامج الرئاسى وماجيستير إدارة الأعمال.



وتم إصدار قرارات وزارية للقيام بالأعمال للوظائف الشاغرة حسب اللوائح فضلا عن تحديد البرامج التدريبية المطلوبة لرفع كفاءة المستويات القيادية العليا المطلوب إعدادها بها لإدراجها فى الخطة التدريبية بالإضافة إلى ترشيح الكوادر المتميزة للدورات التدريبية المتخصصة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ويتم حاليا وضع خطة الإحلال الوظيفي لمختلف المستويات الإدارية العليا.



وحول تمكين الشباب توجهت الوزارة لتمكين الكوادر المتميزة من الشباب العاملين بالوزارة لشغل المناصب القيادية حيث انتهت من المرحلة الأولى للكوادر الشبابية والمتميزة لعدد 65 موظفا ووضعت الخطط التنموية لرفع كفائتهم وجار تقييم المرحلة الثانية لعدد 130 موظفا بالإضافة إلى ترشيح الكوادر الشابة للمنح الخارجية وترشيح البعض لدراسة الماجيستير فى إدارة الأعمال MBA وترشيح الكوادر الشبابية لتمثيل الوزارة وهيئة التنشيط فى مختلف الفعاليات.

