آراء بعض المشاهدين حول فيلم الممر وعودة السينما المصرية لإنتاج الأفلام الحربية.. فيديو





في البداية يقول احمد سعيد احد المشاهدين ان فيلم الممر من افضل الافلام الحربية التي تم انتاجها في تاريخ السينما المصرية موضحا انه تم اختيار ابطال الفيلم بعناية فائقة .



وأضاف محمد محمود احد المشاهدين: فيلم الممر يجسد احدى أهم العمليات الحربية في تاريخ القوات المسلحة ونحن نرحب بعودة انتاج الافلام الحربية لغرس الروح الوطنية في الشباب ومحاربة الشائعات التي يتم تداولها عبر بعض القنوات المحرضة علي الارهاب وليتعرف الشباب على بعض بطولات الجيش المصري في فترة حرب الاستنزاف .



وتابع منصور منتصر احد المشاهدين ان فيلم الممر بداية قوية جدا لعودة الافلام الحربية، مضيفا ان هذه الافلام يجب ان يتم انتاجها بصفة دورية علي مدار العام بحد ادني ثلاثة افلام لان مثل هذه الافلام تتسبب في وجود شباب وطني تفخر به مصر. مضيفا ان مصر بأكملها التفت امس امام التلفزيون لمشاهدة احدى البطولات العسكرية لقواتنا المسلحة.

عرضت احدى القنوات الخاصة أمس فيلم الممر بمناسبة احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر، فيما تتوالي العروض الفترة القادمة علي باقي القنوات .ويسرد فيلم الممر بطولة رجال القوات المسلحة وقوات الصاعقة المصرية بشكل خاص الفرقة 39 ، خلال حرب الاستنزاف، مستعرضا المرحلة الزمنية بداية من حرب 1967، وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.ويعتبر الفيلم عودة لإنتاج الأفلام السينمائية الحربية، التي تجسد التاريخ المصري، وتنقله للشباب الذي لا يعرف ما حدث خلال تلك الفترة، وبطولات الجيش المصري، حيث تميز العمل بإنتاجه الضخم.ورصدت عدسة صدي البلد آراء بعض المشاهدين حول فيلم الممر وعودة السينما المصرية لانتاج الافلام الحربية مرة اخري ..