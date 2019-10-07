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تعليم

بعد 3 أسابيع من بدء الدراسة.. محافظ الفيوم يناقش خطة صيانة المدارس مع الأبنية التعليمية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:24 م
محافظ الفيوم يناقش
محافظ الفيوم يناقش مع مدير فرع الأبنية التعليمية خطة صيانة ا
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعًا مع المهندس طارق مسعد مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم، لمناقشة خطة الصيانة الدورية للمدارس على مستوى المحافظة.

واستعرض مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، خلال الاجتماع، تقريرًا مفصلًا عن خطة الصيانة التى تقوم الهيئة بتنفيذها بعدد من المدارس خلال العام الدراسى 2019/2020، والذي انطلق فعليا في 21 سبتمبر لجميع المراحل التعليمية.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة التنسيق التام بين هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم، للانتهاء من كافة أعمال الصيانة التى يجرى تنفيذها بالمدارس بالشكل الذى لا يعيق العملية التعليمية، وكذلك متابعة أعمال الصيانة للمرافق مثل خطوط مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وخطوط التليفونات وغيرها من الخدمات اللازمة.

كما أكد المحافظ حرص المحافظة على توفير بيئة صحية وتعليمية مناسبة للتلاميذ للتحصيل الدراسى والمعرفى، إيمانًا منها بأن التعليم هو قاطرة التنمية ومعيار قياس مدى تقدمها.
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