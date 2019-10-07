لن يمثلوا العائلة بعد الآن.. ملك السويد يزيل هذا اللقب من أحفاده

قرر ملك السويد، كارل السادس عشر جوستاف، اليوم الاثنين، إعادة ترتيب ألقاب العرش الملكي، وذلك بطرد عدد من أحفاده، من تمثيل العائلة المالكة.



ووفقًا لصحيفة "اكسبريس" الأمريكية، فأن ملك السويد لديه 3 أبناء، هم الأمير كارل فيليب، والأميرة فيكتوريا، والأميرة مادلين، ولديه 7 أحفاد منهم، وكلهم منحوا اللقب الملكي، لافتة إلى أن الملك اتخذ قرارا الآن بتقليل عدد الأشخاص الذين يمثلون القصر الملكي بالسويد



وجاء ذلك القرار، لكي يستطيع الملك تحديد أي من أفراد العائلة المالكة يستطيع أداء مهام رسمية، ومنصب رئيس الدولة.



وقال فريدريك ورسال، مارشال المملكة، في بيان رسمي صادر اليوم الاثنين: "قرر الملك إدخال بعض التغييرات على القصر الملكي، وتحديد وظائف رسمية لأفراد الأسرة المالكة".



وأضاف أن "الملك قرر ألا يمثل أولاد الأمير كارل فيليب وزوجته الأميرة صوفيا، وأبناء الأميرة مادلين وزوجها كريستوفر أونيل، القصر الملكي بعد".



وبهذا سيفقد هؤلاء الأحفاد، ألقاب السمو الملكي ولن يتمتعوا في المستقبل بمكانة أصحاب السمو الملكي، ولكنهمم سيحتفظون بلقب الدوق والدوقة.



وكان الأمير كارل فيليب قد تزوج الأميرة صوفيا في عام 2015 ولديهما طفلان، الأمير الكسندر، دوق سودرمانلاند، والأمير جابرييل، دوق دالارنا.



أما الأميرة مادلين، فتزوجت من الممثلة البريطاني كريستوفر أونيل في عام 2013، وأنجبت ثلاثة أطفال هم الأميرة ليونور، دوقة جوتلاند، الأمير نيكولاس، دوق أنكرمانلاند، والأميرة أدريان، دوقة بليكينج.



ويظل الأميرة استل والأمير أوسكار، أبناء الأميرة فيكتوريا، هما اللذان يمثلان القصر الملكي، ويحتلان المرتبة الثانية والثالثة على العرش.



ومن المقرر أن تواصل الأميرة مادلين والأمير كارل فيليب أعمالهما الخيرية وأداء واجباتهما الرسمية في العرش الملكي.