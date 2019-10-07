ما هو السن المناسب لتعويد الأطفال على الصيام .. اعرف نصائح العلماء

سن صيام الأطفال .. الصيام من الأشياء التي تحتاج إلى التعود أي تحتاج الى تشجيع الاطفال على الصيام وهم في سن صغير حتى يتعودون عليه ، والصغير لا يلزمه الصيام إلا في سن البلوغ ـ وفي حالة ما إذا لم نعود الاطفال على الصيام يكبر الطفل وفي مرحلة الشباب تجده لا يستطيع الصوم ولن يستطيع .



السن المناسب لصيام الطفل



قال الشيخ على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجب على الاباء والامهات الاهتمام بأمر صيام الاطفال جيدا ويجب تشجبعهم وتحفيزهم بكل وسائل التشجيع والمكافأة على ذلك ،على ان يكون ساعات الصيام في البدية قليلة ثم تزيد مع الوقت الى ان يستطيع صيام اليوم كاملا.



وأضاف فخر خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: يجب على الآباء أن يعودوا أبناءهم على الصيام في الوقت الذي يتحملون فيه الانقطاع عن الطعام والشراب ، حتى لا يأتي ذلك بنتيجة عكسية ويكره الصيام تماما .



متى يبدأ تدريب الطفل على الصيام



من جانبه قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوصانا بتدريب الأطفال على الصلاة في عمر السابعة، منوهًا بأنه يمكن قياس مسألة الصيام على فريضة الصلاة.



وأوضح «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «متى ينبغي أن نعلم أطفالنا الصيام؟»، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»، منوهًا بأنه يمكن قياس مسألة صيام الأطفال على هذا الحديث الشريف.



وتابع: بمعنى أن فترة التدريب على الصيام تبدأ من سن 7 سنوات، حيث يبدأ الطفل في الشعور و أن يعقل الشريعة والأحكام الشرعية، لذا ينبغي أن يبدأ الوالدان في تدريب الطفل على الصيام، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتدرب الطفل على الصيام والصلاة في هذه المرحلة، ربما كبر سنه وامتنع عن الصيام، فكثير ممن لا يصومون، يقولون أن سبب امتناعهم عن الصيام أنهم لم يتدربوا عليه في الصغر.



وأضاف أنه يُكلف الطفل بالصيام شرعًا منذ البلوغ، لكن لا مانع أن يبدأ الوالدين بتدريبه من سن السابعة وقبل البلوغ حتى يتدرب على ذلك ويسهل عليه، لافتًا إلى أنه إذا صام الطفل قبل بلوغه فله ثواب هذا الصيام عند الله سبحانه وتعالى ولو لم يكن فرضًا عليه.

