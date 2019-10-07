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أخبار العالم

زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ تشن هجوما عنيفا على ترامب بسبب الأكراد

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:33 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
شنت زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الاثنين، هجوما شرسا على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، معربة عن دعمها للأكراد في سوريا.

وقال بيلوسي إن أي صراع كبير جديد بين تركيا وشركائنا في سوريا سيضر بعلاقات تركيا مع أمريكا". وأضافت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي أن قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا مقلق للغاية.

ودعت زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لإظهار الزعامة الأمريكية بالحفاظ على التحالف المتعدد الجنسيات ضد داعش وقالت: "على ترامب العدول عن قراره الخطير بشأن سحب القوات من شمال سوريا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سحب القوات الأمريكية من بعض النقاط عند الحدود السورية الأمريكية، فيما اعتبر تخليا أمريكيا عن حلفاءهم الأكراد.

وهدد ترامب تركيا بتدمير اقتصادها إذا ما اتخذ الرئيس التركي أي خطوات عسكرية تجاه الأكراد.
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