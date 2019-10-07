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أخبار البلد

سياسي سعودي: أردوغان فشل في الوقيعة بين مصر وقبرص واليونان

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:38 م
الإعلامي السعودي
الإعلامي السعودي سامي العثمان يتحدث لـ صدى البلد
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مـــحـــمــــد مــجــــــدي - تصوير: صلاح مهدي
قال الدكتور سامي العثمان، رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم، مؤسس اتحاد الإعلاميين العرب عبر القارات، إن القمة المصرية القبرصية اليونانية، المقرر انعقادها في القاهرة غدا الثلاثاء، الهدف منها محاولة التوافق حول الغاز في شرق المتوسط.

وأضاف «العثمان» في حوار خاص لـ«صدى البلد» أن تركيا تحاول جاهدة بكل الوسائل والطرق إفشال هذه القمة، من خلال إثارة البلبلة حول القمة في الإعلام الإخواني، لتشويه القمة.

وأكد الإعلامي السعودي أن تركيا لن تستطيع تشويه القمة المصرية اليونانية القبرصية؛ لأنها قمة جادة وقوية؛ إذ إنها قمة زعماء وليست قمة رؤساء خارجية ولا وفود، وقراراتها حاسمة.

وأوضح أن مستقبل مصر في موضوع الغاز مستقبل مشرق جدا، وستنتقل مصر إلى مرحلة أخرى بعد إنتاج الغاز للعالم، والغاز الموجود في منطقة شرق المتوسط يتواجد منه كميات هائلة جدا، وهو ما ينعكس على مصر، وهذا ما يحزن تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، الذي يحاول أن يفسد التعاون الثلاثي بين هذه الدول، ولكنه لم يستطع أن يصل إلى مرحلة تفسد هذه القمة أو تفشلها، وتهديد القمة الثلاثي بين الدول الصديقة.
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