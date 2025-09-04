قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

شراكة اقتصادية جديدة بين مصر والبحرين.. استثمارات تفوق 600 مليون دولار وتبادل تجاري يستهدف 1.5 مليار خلال عامين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في مشهد يعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين، شهدت القاهرة انعقاد منتدى الأعمال المصري البحريني، الذي أسفر عن توقيع 22 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون، بينها 8 اتفاقيات رئيسية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وتجاوزت قيمة المشروعات التي اتفق عليها الجانبان 600 مليون دولار، في خطوة تؤكد أن التعاون بين البلدين يتجه نحو مستوى أكثر شمولًا واستراتيجية، بعيدًا عن الطابع البروتوكولي التقليدي.

طفرة في حجم التبادل التجاري

تستهدف مصر والبحرين رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 1.5 مليار دولار خلال عامين فقط، مقارنة بنحو 661 مليون دولار في عام 2024، أي بزيادة تصل إلى 127%، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرج". ويشمل هذا النمو المرتقب تبادل المواد البترولية إلى جانب قطاعات أخرى، ما يعكس تنوع مجالات التعاون ورغبة الجانبين في تحقيق قفزة نوعية على صعيد التبادل التجاري.

استثمارات بحرينية متنوعة في السوق المصرية

كشف وزير الاستثمار، حسن الخطيب، أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بلغ نحو 470 مليون دولار حتى نهاية 2024، موزعة على أكثر من 237 شركة تعمل في مجالات متعددة مثل الخدمات المالية والصناعة والسياحة والعقارات. ومع التوجه الجديد، تسعى القاهرة إلى جذب المزيد من الاستثمارات البحرينية في قطاعات واعدة، من بينها السياحة والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية، فضلًا عن الزراعة والصناعة، والأسمدة والمنسوجات والأدوية.

أبرز الاتفاقيات الموقعة

من بين الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال المنتدى، برزت مذكرة تفاهم بين شركة مصر للألومنيوم وشركة ألمنيوم البحرين لتقييم جدوى إنشاء مصنع لتكرير مادة الألومينا في مصر. 

هذه الخطوة تمثل مشروعًا استراتيجيًا يمكن أن يعزز من موقع البلدين في سلاسل القيمة العالمية لصناعة الألومنيوم. كما تم توقيع عدة اتفاقيات أخرى تعكس تنوع مجالات التعاون، بما يضمن توزيع الاستثمارات على قطاعات مختلفة تدعم التنمية المستدامة.

تصريحات بحرينية تؤكد الرؤية المستقبلية

من جانبها، أوضحت نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني، أن بلادها ترى فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات الخدمات المالية والسياحة والصناعة داخل مصر. وأشارت إلى أن اللقاء المرتقب بين العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد يشهد توقيع المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز مسار الشراكة الاقتصادية.

القطاع الخاص في قلب التعاون

يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن النتائج التي خرج بها المنتدى تعكس وجود إرادة سياسية واضحة لتحويل العلاقات بين القاهرة والمنامة من مجرد تعاون دبلوماسي إلى شراكة اقتصادية حقيقية على أرض الواقع. 

وأكد أن إشراك القطاع الخاص ليكون ركيزة أساسية في هذه الشراكة سيفتح آفاقًا واسعة لخلق فرص عمل جديدة، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين.

مصر بوابة للأسواق العالمية

أضاف الشامي أن فتح الباب أمام الاستثمارات البحرينية للاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية الواسعة التي وقعتها مصر مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية، يجعل من القاهرة بوابة استراتيجية للشركات البحرينية نحو أسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا،وهو ما يتيح للمنامة تعزيز حضورها على الساحة الدولية عبر السوق المصرية.

مستقبل واعد للتكامل الاقتصادي

توقع الشامي أن تشهد الفترة المقبلة طفرة في حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر والبحرين، خاصة في ظل التسهيلات التي أعلنتها الحكومة المصرية للمستثمرين البحرينيين.

 واعتبر أن هذه الاتفاقيات ليست مجرد بروتوكولات، بل بداية لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي القائم على تبادل المصالح وتحقيق التنمية المشتركة.

 

تؤكد الاتفاقيات والمذكرات الموقعة بين مصر والبحرين أن العلاقات الثنائية دخلت مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي، تتجاوز حدود التعاون التقليدي إلى بناء شراكة استراتيجية شاملة. فبينما تستفيد البحرين من مكانة مصر كبوابة للأسواق العالمية، تعزز القاهرة من تدفق الاستثمارات الخليجية في قطاعات حيوية تدعم خططها للتنمية المستدامة. وبذلك، يبدو المستقبل مفتوحًا أمام المزيد من الإنجازات الاقتصادية المشتركة، التي من شأنها أن تعزز استقرار المنطقة وتدفع نحو نهضة تنموية حقيقية تخدم الشعبين الشقيقين.

مصر المستقبل دبلوماسي البحرين دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مبدعو مصر يلتقون على أرض الفيروز.. الثقافة تطلق الملتقى الثاني للمبدع الصغير بالعريش الأحد المقبل

افتتاح وحده

الأولى من نوعها بالدقهلية .. بدء التشغيل التجريبي لوحدة اضطرابات النوم بمستشفى صدر المنصورة

فتاوى

فتاوى| هل يجوز قراءة الفاتحة بعد السورة القصيرة في الصلاة؟.. حكم توزيع حلوى المولد على الفقراء من أموال الزكاة؟.. ما صحة صيام المولد النبوي يوم الخميس وهل صامه النبي؟

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد