الليلة.. فتحي مبروك ضيف برنامج "الماتش"

يحل فتحي مبروك المدير الفني السابق للأهلي، ضيفًا مساء اليوم الاثنين على برنامج "الماتش" الذي يذاع عبر قناة صدى البلد.



ويتحدث فتحي مبروك عن توقعاته لمستوى المنتخب الأول تحت قيادة حسام البدري وكذلك استعدادات المنتخب الأوليمبي تحت قيادة شوقي غريب قبل بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو، والحديث عن قمة الأهلي والزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في الدوري.



برنامج "الماتش" يقدمه الإعلامي هاني حتحوت ويرأس تحريره الناقد الرياضي أحمد جلال، ويُذاع من الجمعة للثلاثاء لمدة ساعتين يوميًا، من الحادية عشرة مساءً وحتى الواحدة صباحًا.