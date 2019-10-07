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أخبار العالم

استهدف الأكراد .. لحظة القصف التركي على سوريا .. شاهد

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:25 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اليوم الاثنين، بأن قصفا تركيا استهدف منطقة تل طويل بالمالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي في سوريا.

وأشارت الوكالة إلى أن القصف يستهدف أحد المواقع التابعة لقوات سوريا الديمقراطية الكردية "قسد".

وكانت تركيا قد أعلنت نيتها تنفيذ عملية عسكرية تستهدف الأكراد في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من المنطقة المذكورة، في خطوة تعبر عن التخلي الأمريكي عن الحلفاء الأكراد.


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