استهدف الأكراد .. لحظة القصف التركي على سوريا .. شاهد

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اليوم الاثنين، بأن قصفا تركيا استهدف منطقة تل طويل بالمالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي في سوريا.
وأشارت الوكالة إلى أن القصف يستهدف أحد المواقع التابعة لقوات سوريا الديمقراطية الكردية "قسد".
وكانت تركيا قد أعلنت نيتها تنفيذ عملية عسكرية تستهدف الأكراد في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من المنطقة المذكورة، في خطوة تعبر عن التخلي الأمريكي عن الحلفاء الأكراد.
وأشارت الوكالة إلى أن القصف يستهدف أحد المواقع التابعة لقوات سوريا الديمقراطية الكردية "قسد".
وكانت تركيا قد أعلنت نيتها تنفيذ عملية عسكرية تستهدف الأكراد في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من المنطقة المذكورة، في خطوة تعبر عن التخلي الأمريكي عن الحلفاء الأكراد.
عاجل | الطيران التركي يقصف مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في معبر سيمالكا الحدودي مع العراق pic.twitter.com/TPy7hnkNM5— Syriaint - سوريا انترناشيونال (@Syriainte) October 7, 2019