استهدف الأكراد .. لحظة القصف التركي على سوريا .. شاهد

عاجل | الطيران التركي يقصف مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في معبر سيمالكا الحدودي مع العراق pic.twitter.com/TPy7hnkNM5 — Syriaint - سوريا انترناشيونال (@Syriainte) October 7, 2019

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اليوم الاثنين، بأن قصفااستهدف منطقة تل طويل بالمالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي فيوأشارت الوكالة إلى أن القصف يستهدف أحد المواقع التابعة لقواتالديمقراطية الكردية "قسد".وكانتقد أعلنت نيتها تنفيذ عملية عسكرية تستهدففي المنطقة الحدودية بينوأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من المنطقة المذكورة، في خطوة تعبر عن التخلي الأمريكي عن الحلفاء