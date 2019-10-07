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رياضة

رجال طائرة الأهلي يفوز على هليوبوليس في الدوري

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:03 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو عليم
حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب نظيره فريق هليوبوليس في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الاثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة نادي هليوبوليس بالشروق .

وشهدت أداء مميز من جانب الفريقين حتي حسم الأهلي المباراة لصالحة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بفضل الضربات الساحقة والارسال القوي والدفاع المحكم على الشبكة.
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