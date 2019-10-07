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رياضة

محمد بركات: المرحلة المقبلة هامة لعودة منتخب مصر إلى الطريق الصحيح.. تفاصيل

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:20 م
محمد بركات
محمد بركات
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نور عادل
قال محمد بركات مدير المنتخب الوطني إن المرحلة المقبلة هامة للغاية والكل على قلب رجل واحد من أجل إعادة المنتخب للطريق الصحيح والإعداد الجيد لبدء التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون والتي يبدأها الفريق الشهر المقبل.

وبدأ المنتخب الوطني أول معسكراته اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الجهاز الفني الجديد بقيادة الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون استعدادا لمواجهة بتسوانا وديا يوم ١٤ أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وأوضح محمد بركات أن دوره الأساسي هو مساعدة المدير الفني وجميع أفراد المنظومة وتوفير جو من الهدوء للفريق ومساعدتهم على التركيز في التدريبات والتحضير بصورة جيدة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وتكاتفا بين جميع أفراد الجهاز الفني لتحقيق كل الطموحات بما يليق بمكانه واسم منتخب مصر.
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