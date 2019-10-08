Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عريسان يتغيبان عن حفل زفافهما بسبب خراج بالمخ .. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:45 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
تغيب عريس وعروسته عن حفل زفافهما عندما أجبر الزوج على إجراء عملية خطيرة لإنقاذ حياته في يوم فرحهم.

ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية، نقل العريس تيموثي بيرتي ، 25 عامًا ، إلى المستشفى حتى يتمكن الأطباء من إزالة الجانب الأيسر من جمجمته بسبب خراج في مخه، بينما انتظرت عروسته جيسيكا دانز من ولاية بنسلفانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية البالغة من العمر 30 عامًا خارج غرفة العمليات.

على الرغم من أنهم فقدوا حفل زفافهم ، إلا أن ضيوفهم استمروا في الحضور لحفل الاستقبال الذي عقد في مركز لإطفاء الحريق ، الذي يعمل فيه العريس كرجل إطفاء متطوع.

وادخل العريس الذي يعمل كميكانيكي في غيبوبة مستحثة طبيًا وبعد إجرائه العملية الجراحية، ليستيقظ بعد يومين وامامه عروسه ليقول لها " انتي وانا سنصبح مع بعض إلى الابد.

على الرغم من أنهم كانوا يعتزمون الزواج أمام 220 من أصدقائهم وعائلاتهم ، فقد أصر الزوجان على أن زواجهم سيعقد بجوار سرير المستشفى الصغير في حفل خاص. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عريس سعودي يجمع أموالا طائلة بصحن من النقوط في حفل زفافه.. فيديو

نقيب شرطة يخطف قلب رنا سعيد .. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. ياسمين الخطيب تظهر مع محمد صلاح خلال تكريمه بلقب رجل العام

بـ الترتر وبوت أبيض.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور

أسهل طريقة لعمل مكرونة وايت صوص كالمطاعم

اختبر قوة نظرك واعثر على الفهد في الصورة

مضاعفتها لـ 3% فقط.. برلماني يرد على مشروع العليمي لتعديل قانون الإيجار القديم

لم يكن الرضا سهلا.. ريهام سعيد تشارك متابعيها بصورة جديدة

Advertisements

رد مفاجأة لمرتضى منصور.. كاف يحسم مصير مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

اختبر قوة نظرك واعثر على الفهد في الصورة

خدوا الدوري وعليه بوسة.. رد ناري من القيعي على رسالة عمرو أديب للخطيب .. فيديو

اختياره مفاجأة.. فتحي مبروك يكشف عن اسم أفضل مهاجم في مصر.. فيديو

بفساتين أنيقة... يسرا وشيرين رضا تتألقان في دبي.. مين أحلى؟

هل يشعر الميت بمن يزوره ومن يسلم عليه ..معلومات لا تعرفها عن عالم البرزخ

تصيبك بأمراض خطيرة.. أطعمة توقف عن تسخينها في الميكروويف فورا

أخبار الرياضة ليلا.. رئيس الزمالك: لن نكون ضحية الأهلي في الكاف.. فرمان البدري ..صفقة قوية للقلعة الحمراء

بـ الترتر وبوت أبيض.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور

اخبار الفن.. محمد صلاح يظهر مع ياسمين الخطيب.. أحلام تواجه زوجها بسبب كيم كاردشيان.. اعتزال ياسمين صبري

آيات إبطال السحر مكتوبة من القرآن لا يقدر عليها ساحر ولا شيطان

دعاء قبل النوم من 30 كلمة أوصى به رسول الله يبطل السحر والحسد فورا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهرة وملفتة.. شاهد أجمل فساتين شيرين عبد الوهاب في عيد ميلادها

قبل ساعات من حفل الختام.. 200 صورة بمهرجان مالمو للسينما العربية

بفساتين أنيقة... يسرا وشيرين رضا تتألقان في دبي.. مين أحلى؟