عريسان يتغيبان عن حفل زفافهما بسبب خراج بالمخ .. تعرف على التفاصيل

تغيب عريس وعروسته عن حفل زفافهما عندما أجبر الزوج على إجراء عملية خطيرة لإنقاذ حياته في يوم فرحهم.





ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية، نقل العريس تيموثي بيرتي ، 25 عامًا ، إلى المستشفى حتى يتمكن الأطباء من إزالة الجانب الأيسر من جمجمته بسبب خراج في مخه، بينما انتظرت عروسته جيسيكا دانز من ولاية بنسلفانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية البالغة من العمر 30 عامًا خارج غرفة العمليات.





على الرغم من أنهم فقدوا حفل زفافهم ، إلا أن ضيوفهم استمروا في الحضور لحفل الاستقبال الذي عقد في مركز لإطفاء الحريق ، الذي يعمل فيه العريس كرجل إطفاء متطوع.





وادخل العريس الذي يعمل كميكانيكي في غيبوبة مستحثة طبيًا وبعد إجرائه العملية الجراحية، ليستيقظ بعد يومين وامامه عروسه ليقول لها " انتي وانا سنصبح مع بعض إلى الابد.



