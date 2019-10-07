ماذا تفعل حبة رمان في جسمك إذا تناولتها يوميا

ينتشر الرمان في هذه الأوقات من كل عام ويتجاهل العديد من محبيه فوائده المختلفة لذا يقدم المعالج بالطب البديل مجدي الجندي أهمية تناول ثمرة من الرمان يوميا وهي...



تناول عصير الرمان يساعد على تأخير بوادر الشيخوخة والعناية بالبشرة ومكافحة التجاعيد، والخيوط الدقيقة، لقدرته على إنتاج الكولاجين في الجلد.



تناول الرمان كمشروب يومي يعيد إنبات الشعر المتساقط وحمايته من الصلع.



يحمي الجلد من حروق الشمس، ويُخلّص من الأضرار التي تلحق الجلد بسبب التعرّض المستمر لأشعة الشمس الضارة.



يعمل على تقوية جهاز المناعة في الجسم بقدرته الفعّالة على محاربة الفيروسات والبكتيريا التي تثبط نشاط.



يعالج كافة الالتهابات وآلام المفاصل، وذلك من خلال منع الإنزيمات المؤدية لتلف المفاصل عند مرضى هشاشة العظام.



يعالج فقر الدم؛ حيث يحافظ على نشاط خلايا الدم الحمراء فمن خلالها يتم نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم.