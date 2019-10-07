Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا تفعل حبة رمان في جسمك إذا تناولتها يوميا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:31 م
ماذا تفعل حبة رمان
ماذا تفعل حبة رمان في جسمك اذا تناولتها يوميا
Advertisements
ريهام قدري
ينتشر الرمان في هذه الأوقات من كل عام ويتجاهل العديد من محبيه فوائده المختلفة لذا يقدم المعالج بالطب البديل مجدي الجندي أهمية تناول ثمرة من الرمان يوميا وهي...

تناول عصير الرمان يساعد على تأخير بوادر الشيخوخة والعناية بالبشرة ومكافحة التجاعيد، والخيوط الدقيقة، لقدرته على إنتاج الكولاجين في الجلد.

تناول الرمان كمشروب يومي يعيد إنبات الشعر المتساقط وحمايته من الصلع.

يحمي الجلد من حروق الشمس، ويُخلّص من الأضرار التي تلحق الجلد بسبب التعرّض المستمر لأشعة الشمس الضارة.

يعمل على تقوية جهاز المناعة في الجسم بقدرته الفعّالة على محاربة الفيروسات والبكتيريا التي تثبط نشاط.

يعالج كافة الالتهابات وآلام المفاصل، وذلك من خلال منع الإنزيمات المؤدية لتلف المفاصل عند مرضى هشاشة العظام.

يعالج فقر الدم؛ حيث يحافظ على نشاط خلايا الدم الحمراء فمن خلالها يتم نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسباب الم المفاصل والعضلات .. و 12 طريقة فعالة للعلاج

بشرة أحسن وعظام أقوى .. والسبب مفاجأة

ترشيحاتنا

شاهد.. فحص طبي ألماني لـ رئيس الأهلي

مبلغ خرافي.. مفاجأة في العرض الجديد من ريال مدريد لضم محمد صلاح

العين الإماراتي يطلب التعاقد مع نجم الأهلي الصاعد.. تفاصيل

بسبب تاريخ ميلاده.. هندي يخطف الأنظار في مطار أبو ظبي.. شاهد

التخان ميتين وعبء على الدولة .. ريهام سعيد تثير الجدل من جديد

300 قضية فى انتظاره .. الكويت تحاكم عتيج المسيان بتهمة الإساءة لمصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى علوي تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة في مهرجان مالو للسينما العربية

بفستان أوف شولدرز وشعر مموج.. يسرا في إطلالة هادئة مع محمد صلاح في دبي ..شاهد

كرمه وزير التربيىة والتعليم..مدرس سكندري يصمم مجسما لحرب أكتوبر..صور