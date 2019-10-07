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رياضة

اخبار النادي الأهلي 7 - 10 - 2019.. رحيل هذا اللاعب.. وحقيقة مشاركة الخطيب في أزمة الزمالك

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:23 م
اخبار النادي الأهلي
اخبار النادي الأهلي 7 - 10 - 2019
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نور عادل
اخبار النادي الأهلي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:

العين الإماراتي يطلب التعاقد مع نجم الأهلي الصاعد.. تفاصيل
خاطب نادي العين الاماراتي النادي الأهلي من اجل التعاقد مع نجم القلعة الحمراء الصاعد شادي رضوان، لاعب فريق الشباب 2001، وذلك خلال فترة الانتقالات الحالية والتي مازالت مفتوحة في الإمارات.


بـ تدريبات تأهيلية.. محمود متولي يستعد للعودة إلى صفوف الأهلي
أدي محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم، وبعض الفقرات التأهيليه، وفقا للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة الجماعية.

بعد العملية الجراحية.. مروان محسن يعود للظهور في الأهلي
ظهر مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في مقر النادي، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب الجراحة التي أجراها في الوجه.

تفاصيل مران الأهلي استعدادا للزمالك ..صور
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب التتش، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني وجهازه المعاون.


الكاف يحسم الجدل حول تصويت الخطيب فى أزمة الزمالك وبطل السنغال
أسدل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، الجدل المثار حول تصويت محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى غدا فى حسم أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى التى كانت من المقرر إقامتها بين الفريقين فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

بفرمان من فايلر.. رحيل هذا اللاعب من الأهلي.. تفاصيل
قالت الإعلامية فرح علي أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تمسك بتواجد الثنائي جونيور أجاي و علي معلول داخل صفوف الفريق خلال الفترة القادمة .
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