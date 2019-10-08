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توك شو

وائل الإبراشي عن فيلم الممر: أكبر رد على المؤامرات المنتشرة مؤخرا

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:33 ص
الممر
الممر
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قسم التوك شو
أشاد الإعلامي وائل الإبراشي، بالفيلم المصري " الممر" الذي كان له رد فعل إيجابي في الشارع المصري، قائلا:" الفيلم أنتصر على بذاءة وتشويه الأحداث التي انتشرت في الآونة الأخيرة، والتي تشن على مؤسسات الدولة المصرية".

وأضاف وائل الإبراشي من خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة " ON E "، أن الفيلم كان أكبر رد على الخصوم والمؤامرات في الفترة الأخيرة ، مضيفًا " فيلم الممر مش مجرد فيلم على شاشة التلفاز، تجمع المواطنين حول الشاشات لم يحدث منذ سنوات كثيرة، ولكنه حدث فريد".

وأشار وائل الإبراشي أن أحداث الفيلم جعلت مشاعر المصريين جياشة لافتًا إلى أن الفن له دور في تقدم الأمم.

وأكد وائل الإبراشي أن هذا العمل أهم بكثير من المؤتمرات والمنتديات السياسية والخطب والمقالات والبرامج لأن الفن يصل أسرع و وأقوى لكل بيت مصري.
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