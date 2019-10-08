خالد الغندور عن سخرية الأهلي لـ تشميسة النقاز: رونالدو وميسي بيلبسوا كباري.. فيديو

علق الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على سخرية جماهير الأهلي من حمدي النقاز في مباراة نادي مصر التي جمعت الفريقين أمس الأول، في الدوري المصري.





وقال خالد الغندور، عبر برنامجه الزمالك اليوم ، إن لاعب نادي مصر رواغ حمدي النقاز بطريقة مهارية، لكن لما هذه الضجه التي انتشرت على السوشيال ميديا .





وشدد خالد الغندور، على أن نجوم العالم فى اوروبا يتعرضون للمراوغات مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وهذا شيء طبيعي .



