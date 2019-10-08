بـ الكاجوال.. سامية الطرابلسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي متابعيها صورا لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.ظهرت سامية الطرابلسي بإطلالة كاجوال خطفت بها الأنظار، حيث ارتدت كت وردى وبنطلون جينز، وايس كاب وحقيبة باللون الاحمر، نالت إعجاب كل متابعيها.وفي سياق اَخر تواصل سامية الطرابلسي حاليًا عرض مسرحية "3 أيام في الساحل" والتي تشارك في بطولتها بجانب الفنان محمد هنيدي وتجسد خلالها شخصية "روقة" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية وإشادات عديدة من الجمهور، ومسرحية "3 أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي، والفنان محمد محمود، والفنان أحمد فتحي، والفنانة سامية الطرابلسي، وندى موسى، وبيومي فؤاد، ومها أبو عوف، ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج مجدي الهواري.وشاركت سامية الطرابلسي مؤخرًا كضيفة شرف في فيلم "عيش حياتك" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.