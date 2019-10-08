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مرأة

تصيبك بأمراض خطيرة.. أطعمة توقف عن تسخينها في الميكروويف فورا

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 03:31 ص
أطعمة توقف عن تسخينها
أطعمة توقف عن تسخينها فى الميكرويف فورا تصيبك بأمراض خطيرة
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أسماء عبد الحفيظ
تقع العديد من السيدات فى خطأ كبير تضر به أسرتها بأكملها، وهى تسخين هذه الأطعمة فى الميكروويف، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك الابتعاد فورا عن تسخين هذه الأطعمة فى الميكروويف تصيبك بأمراض خطيرة .

وذكر موقع food.ndtv الهندي، فإن هناك 5 أطعمة عليك الحذر من إدخالها الميكروويف للتسخين مباشرة بعد خروجها من الثلاجة.

1-الخضروات الورقية

السبانخ والملوخية والكرفس، من الخضروات الغنية بالنترات يمكن أن تتحول إلى مواد سامة عند تسخينها في الميكروويف، وتطلق موادًا مسرطنة.

2-الأرز

يمكن أن يسبب تسخين الأرز في الميكروويف في تسمم غذائي في حال تناولك الأرز معاد التسخين، ويرجع ذلك إلى وجود بكتيريا عالية المقاومة يمكن أن تتضاعف أي جراثيم يحتوي عليها.

3-الدجاج

في الدجاج، يتغير تكوين البروتين عند إخراج الدجاجة من الثلاجة لتسخينها، وهذا يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

4-البطاطس

ينتج عن تسخين البطاطس، نوع من البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي، وإذا أردت منع تشكل هذه البكتيريا، فمن الأفضل تناول البطاطس بعد طهيها مباشرة.

5-الفطر

أغلبنا يعشق الفطر، كذلك هو يدخل في بعض الأكلات، كالبيتزا والمكرونات، الفطر يحتوي على نسبة عالية من البروتينات، ويمكن أن يؤدي تسخينه إلى ما يسبب التسمم في نهاية المطاف.​
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