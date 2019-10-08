الأهلي يواصل تدريباته في التتش.. وفايلر يعقد جلسة سريعة مع اللاعبين

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب التتش، تحت اشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.



ويركز الجهاز الفني خلال المران على تدريبات بدنية خفيفة، و تقسيمة بين اللاعبين بالكرة، وذلك لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، كما يعقد فايلر جلسة سريعة مع لاعبي الفريق للتأكيد على بعض الأمور الفنية.



كان الجهاز الفني بدأ امس التركيز على تدريبات الكرة، والجوانب الفنية وتصويب الأخطاء التي ظهرت خلال مباريات الفريق الماضية .



ويغيب عن الأهلي 10 لاعبين؛ 6 مع المنتخب الأول، و 4 مع المنتخب الأولمبي وذلك استعدادا للمباريات الودية للمنتخبين ضمن الأجندة الدولية.