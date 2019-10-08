التعليم: الفترة المقبلة سيكون هناك شهادة لمزاولة مهنة التدريس

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن ملف المعلمين صعب ومليء بالسلبيات، لافتًا إلى أن كل هذه السلبيات مرتبطة بثقافة خاطئة، وتغيير هذه الثقافة يحتاج إلى وقت وجهد.



وأضاف الدكتور محمد عمر، خلال مؤتمر صحفي له بالأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه جار حاليا تطوير شهادة الصلاحية للمعلمين، مؤكدًا أن الفترة المقبلة سيكون هناك شهادة لمزاولة مهنة التدريس.



وتابع: "لقد تم توحيد شكل صحيفة الأحوال للمعلمين، كما تم تنفيذ تدريبات لـ 530 ألف معلم بشكل مختلف عن السنوات السابقة"، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى تغيير ثقافة المعلمين، خاصة ما يتعلق بالمهارات.



وأشار محمد عمر، إلى أن هناك نوعين من المعلمين معلم موجود فى المنظومة ويتم التعامل معه بالتأهيل والتدريب من خلال تفعيل البرتكولات، إضافة إلى المعلمين الجدد الذىن يتم التعاقد معهم .



وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن هناك تصورات موجودة للخروج برخصة مصرية تعتبر الأساس فى مهنة التدريس، مشددا على أن الفترة المقبلة ستتدخل في اختيار المعلم الذى يقوم بالتدريس فى المدارس الخاصة لتكون الوزارة مطمئنة على ما يقدم للطلبة.



وكشف نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لن تعين بشكل موسمى وإنما بشكل دورى لأن هناك متغيرات كبيرة فى أعضاء هيئة التدريس بشكل مستمر، مؤكدا أنه لا توجد اختبارات للمعلمين المتقدمين للعمل فى التربية والتعليم وإنما سيكون هناك شهادات يحصل عليها المتقدم، مشيرا إلى أن الوزارة تحتاج إلى 350 ألف معلم هذا العام، وهذا العدد سيزيد العام المقبل وقد تصل الأعداد إلى مليون معلم خلال السنوات المقبلة.



وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تعمل وفق رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن الوزارة درست تجارب 10 دول فى تقييم المعلمين واستقدامهم، منها إنجلترا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية والصين والإمارات.