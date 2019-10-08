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تعليم

التعليم : المعلمون في حاجة لتدريبات تطويرية ليتفاعلوا مع المرحلة الجديدة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 03:50 م
تلاميذ
تلاميذ
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ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، أنه تم تنفيذ تدريبات لعدد 530 ألف معلم العام الماضي.

وقال عمر في تصريحات له على هامش مؤتمر تطوير منظومة شهادة الصلاحية لشاغلى وظائف التعليم المقام في الاكاديمية المهنية للمعلمين : اكتشفنا بعد هذه التدريبات أن المعلمين المدربين في حاجة لتدريبات وإعادة تطوير لتناسب المرحلة الجديدة للتعليم.

وأضاف عمر أن المعلم يحتاج لتأهيل ذاته وتأهيل نفسه بنفسه وتنمية مهاراته ليناسب الوضع الراهن، مشيرًا إلى أهمية هذه المهارات لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية وإعداد متعلم قادر على التفكير وممّكن فنيًا وتكنولوجيًا.

وأشار الدكتور محمد عمر إلى مجالات المعايير المقترحة في ضوء التجارب الدولية والمحلية والتي تضمن (مجال أخلاقيات المهنة ومهارات التعايش، ومجال المعرفة والمهارات العلمية، ومجال الأداء المهني ومهارات العمل، ومجال التنمية المهنية والمهارات الذاتية).
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