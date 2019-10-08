الكشف والعلاج مجانا.. قافلة طبية وتوعوية لجامعة المنيا لدير أبو حنس

تطلق جامعة المنيا قوافل تنموية متكاملة، تحت برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، وإشراف الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لقرى محافظة المنيا الأشد احتياجًا لتقديم الخدمات لها.



ووجهت جامعة المنيا هذه المرة قافلتها الطبية والتوعوية إلى قرية دير أبو حنس التابعة لمركز ملوى بمحافظة المنيا.



وصرح "جلال" بأن القافلة التي ضمت أعضاء هيئة التدريس بكليتي الطب البشري، والتمريض بالجامعة قامت بتوقيع الكشف الطبي لـ146حالة من من سيدات ورجال وشباب القرية وذلك في تخصصات الباطنة، والنساء، والاطفال، والصدر، والعظام، والمسالك، والنفسية والعصية، بالإضافة إلى الانف والأذن والحنجرة، والأسنان، وتم صرف الأدوية لهم بالمجان.



وتابع أنه تم عقد ثلاث ندوات عن التثقيف الصحي، كما قام أساتذة بكلية التمريض بعقد ثلاث ندوات عن الإسعافات الأولية، وصحة المرأة، وتنظيم الأسرة، والفحص الذاتي لسرطان الثدي.

