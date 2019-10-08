اتحاد الكرة يعلن عقوبات قاسية للجولة الثانية والثالثة من الدوري

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم العقوبات الصادرة عنها وعن لجنة الانضباط والأخلاق التي تم اتخاذها نظير المخالفات خلال الأسبوعين الثاني والثالث للدوري مجتمعين بسبب تلاحم مباريات الجولتين.



وجاءت القرارات على النحو التالي:



1- إيقاف اللاعب/ عمرو جمال لاعب طلائع الجيش مباراة واحدة للطرد.



2- توقيع غرافمة مالية على نادي أسوان قيمتها 10000 "عشرة ألاف جنياً، لتسجيل اللاعبين/ محمد رضا محمد أبو الفتوح و احمد رمضان عبده برقم مخالف للموجود علي السيستم.



3- توقيع غرامة مالية على نادي أسوان قيمتها 10000 جنية "عشرة آلاف جنيها" لتسجيل اللاعب /محمد إسماعيل بخصوص مباراة نادي مصر محمد برقم مخالف للموجود على السيستم.



4- احالة الكابتن/ طارق سليمان مدرب نادي سموحة إلى لجنة الإنضباط بالاتحاد لطرده من المباراة بسبب تفوه بألفاظ غير لائقة أثناء مباراة المقاولون العرب.



وقرر بنائاً على قرار لجنة الانضباط والأخلاق في اجتماعها إيقاف طارق سليمان "مباراتين" لما صدرت منه.



5- إيقاف اللاعب/ طارق حامد لاعب الزمالك "مباراة واحدة" للطرد الثاني أثناء مباراة مصر المقاصة.



6- ايقاف اللاعب/ محمد فوزي لاعب الإسماعيلي "مباراة للإنذار الثاني.



فيما جاءت باقي القرارات على النحو التالي: