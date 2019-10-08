معهد محاماة القاهرة الكبرى يعقد محاضرة عن المرافعات.. غدا

يعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، غدا الأربعاء، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب الجيزة، والقليوبية، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف أعضاء مجلس النقابة العامة.



تعقد المحاضرة من الساعة الثانية ظهرا حتى الرابعة عصرا، ويلقيها الدكتور سمير شعبان، أستاذ المرافعات والتحكيم بجامعة القاهرة، مقدما شرحا مفصلا عن قانون المرافعات.



تنعقد المحاضرة بحضور إسماعيل طه وحسين الجمال، عضوي مجلس النقابة العامة، منسقي معهد المحاماة على مستوى الجمهورية.



قد افتتح النقيب العام، سامح عاشور، أعمال الدورة الثالثة لمعهد المحاماة بالقاهرة الكبرى في ١٨ سبتمبر الماضي، بحضور المشتركين فيها من محامي فرعيات القاهرة الكبرى، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، ومجالس الفرعيات.