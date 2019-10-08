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طريقة عمل شيش طاووق الجمبرى

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:48 م
طريقة عمل شيش طاووق
طريقة عمل شيش طاووق الجمبرى
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل شيش طاووق الجمبرى بخطوات الشيف هشام السيد مقدم برنامج طبخة ونص على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير شيش طاووق الجمبري
جمبري
طماطم شيري
سكر
كاتشب
خل
زنجبيل
هوت صوص
زيت سمسم

طريقة عمل شيش طاووق الجمبري :
" للتتبيلة"
- ضعى الخل مع الزيت والملح والفلفل.
- ضعي الجمبري والطماطم الشيري في عصيان شيش الطاووق .
- توضع بالتتبيلة وتشوى في طاسة على النار.
- قلبي زيت السمسم مع الخل والكاتشب والهوت صوص وقليل من السكر والجنزبيل الطازة للحصول على الصوص ويقدم مع الصوص.
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