جينيراسيون السنغالي يرفض إعادة مباراة الزمالك بعد قرار الكاف

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 24 أكتوبر الجاري موعدا للقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد قرار لجنة المسابقات بالكاف بإعادة اللقاء.



وبحسب تقارير صحفية سنغالية نشرت منذ قليل بحسب ما نشره موقع "سبورت 360" فإن رئيس النادي السنغالي أبلغ وسائل الإعلام بأن ناديه يرفض بشكل قاطع خوض المباراة، معتبرا أن الزمالك هو من انسحب ولم يلعب المباراة في موعدها الأصلي.



وكان من المقرر اقامة المباراة يوم 28 سبتمبر على ملعب بتروسبورت قبل أن يتم نقلها إلى ملعب برج العرب وتأجيلها ليوم 29 أكتوبر وهو ما لم يقبله النادي السنغالي الذي رفض التوجه لملعب المباراة.



وكان حكم المباراة المالي قرر احتساب الزمالك فائزًا في هذه المواجهة لعدم حضور المنافس للمباراة، إلا ان الكاف أصدر قرارًا بعدها بتعليق نتيجة المواجهة لحين الفصل فيها من جانب الجهات المختصة في الكاف.