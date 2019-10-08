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تعليم

شباب ميكروسوفت بالأزهر يبدأون عامهم بالتأهيل لسوق العمل التكنولوجي

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:46 م
شباب ميكروسوفت بالأزهر
شباب ميكروسوفت بالأزهر يبدأون عامهم بتأهيل الشباب لسوق العمل
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محمد شحتة
يبدأ فريق MSP "Microsoft Student Partner" وهو أحد الأنشطة الطلابية المجانية بجامعة الأزهر، العام الدراسي الجديد، بعقد ورش عمل لتأهيل الطلاب لسوق العمل التكنولوجي وتوعيتهم بفوائد واستخدامات التطبيقات التكنولوجية المختلفة.

ويهدف هذا النشاط الطلابي الي محو الامية التكنولوجيه بالتعاون مع شركة مايكروسوفت من خلال دورات تدريبية وورش عمل وغيرها من البرامج التطوعية والمعدة خصيصا لتأهيل الطلاب لسوق العمل التكنولوجي وتوعيتهم بفوائد واستخدامات التطبيقات التكنولوجية المختلفة.

وحرص القائمون على النشاط، في بداية العام الجديد على تحفيز للطلاب الجدد من خلال فعالية بقاعة المستشفى السعودي الألماني والمقرر إقامتها في التاسع من أكتوبر من العام الجاري، ويتحدثون فيها عن المجالات التكنولوجية وعن أهمية التطوع ودوره في بناء وطن قوي، كما يحفزون الطلاب على بدء عامهم الدراسي الجديد بنشاط وذلك بمشاركة باقة من أقوى المتحدثين في مجالات مختلفة وهم:

المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة شباب القادة YLF السيد أحمد فتحي ،المتحدث التحفيزي حسام هيكل، المهندس طارق رشدي والمتخصص في مجال الـ testing، المهندس هشام عرفة ويحدثنا عن مجالي الـ AI والـ Machine learning كما يشاركهم صانع الأفلام المتميز طارق خليل وهذه المجالات تعد من أهم مجالات سوق العمل المعاصر .

ويعد الفريق لإقامة تدريبات في مجالات تكنولوجية مختلفة على مدار العام في مجالات مختلفة متعلقة بالبرمجة وتكنولوجيا المعلومات "IT" وغيرها من المجالات التكنولوجية الحديثة.

جدير بالذكر أن أنشطة الفريق مدعومة من جامعة الأزهر ومن كلية الهندسة وأعضاء هيئة التدريس بها بشكل خاص وهو ما يقدره الطلاب من الفريق بشكل خاص.
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