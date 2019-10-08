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رياضة

تطور دراماتيكى.. خطاب الأمن لـ اتحاد الكرة يغير مسار ملعب قمة الأهلي والزمالك

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:29 م
مباراة القمة بين
مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك
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محمد رشاد
تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من الجهات الأمنية يفيد برفض إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم ١٩ أكتوبر الجاري على إستاد القاهرة.

وأعلن اتحاد الكرة اعلن إقامة مباراة القمة على إستاد القاهرة بدون جمهور لكن الأمن رفض وطلب نقلها خارج القاهرة.

ويحتل الأهلي قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط فيما يحتل الزمالك المركز الرابع بـ7 نقاط وذلك بعد مرور 3 جولات من المسابقة.
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