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سيارات

نيسان تعيّن رئيسًا تنفيذيًا جديدًا.. تعرف عليه

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:13 م
صدى البلد
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كريم عاطف
أعلن مجلس إدارة نيسان، عن اختيار نائب الرئيس ماكوتو اوتشيدا كمدير تنفيذي، واختيار اشواني جوبتا كمدير العمليات بإجماع جميع الأعضاء.

ويأتي القرار بعد أشهر من الفضائح التي واجهتها ثاني أكبر صانعة سيارات يابانية بعد القبض على كارلوس غصن العام الماضي ثم استقالة المدير التنفيذي السابق هيروتو سايكاوا الشهر الماضي لفضيحة التلاعب بجداول أرباح البورصة.

وينتظر غصن محاكمته في طوكيو لاتهامات التهرب الضريبي والذي ينكرها تمامًا، وقد أدت هذه الفضائح لتوتر العلاقة مع رينو، خاصة بعد فشل مفاوضات اندماج الأخيرة مع فيات كرايسلر وإلقاء بعض اللوم على رفض نيسان للصفقة.

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