وائل جمعة يعترض على منح حسام البدري شارة قيادة المنتخب لـ محمد صلاح.. فيديو

كشف وائل جمعة مدافع منتخب مصر السابق عن موقفه بشأن من الأحق بارتداء شارة قيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان حسام البدري المدير الفني للفراعنة منحها لمحمد صلاح.





وبسؤاله عن إمكانية منح الشارة لمحمد صلاح عبر قناة (إم بي سي مصر)، رد المدافع الدولي السابق بلا تردد "ضد هذا القرار، من غير المقبول أن يرتدي أي لاعب آخر شارة القيادة في وجود أحمد فتحي، هو قائد منتخب مصر".





وتطرق مدافع الأهلي السابق للحديث عن المدير الفني السويسري رينيه فايلر، قائلا: "كل المؤشرات تقول أنه مدير فني مميز، لقد استفاد من ظروف الفترة الماضية من معوقات وصعوبات ، لقد درس فايلر الوضع جيدا ويعلم ما يحتاجه والنادي وفر له كل شيء، وهذه ميزة الأهلي أنه يساعد من يعمل بداخله".



