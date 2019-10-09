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رياضة

وائل جمعة يعترض على منح حسام البدري شارة قيادة المنتخب لـ محمد صلاح.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:21 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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محمد رشاد
كشف وائل جمعة مدافع منتخب مصر السابق عن موقفه بشأن من الأحق بارتداء شارة قيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان حسام البدري المدير الفني للفراعنة منحها لمحمد صلاح.

وبسؤاله عن إمكانية منح الشارة لمحمد صلاح عبر قناة (إم بي سي مصر)، رد المدافع الدولي السابق بلا تردد "ضد هذا القرار، من غير المقبول أن يرتدي أي لاعب آخر شارة القيادة في وجود أحمد فتحي، هو قائد منتخب مصر".

وتطرق مدافع الأهلي السابق للحديث عن المدير الفني السويسري رينيه فايلر، قائلا: "كل المؤشرات تقول أنه مدير فني مميز، لقد استفاد من ظروف الفترة الماضية من معوقات وصعوبات ، لقد درس فايلر الوضع جيدا ويعلم ما يحتاجه والنادي وفر له كل شيء، وهذه ميزة الأهلي أنه يساعد من يعمل بداخله".

واستطرد وائل جمعة " تأثيره على اللاعبين واضح فرديا وجماعيا والأداء مميز، وقادر على صناعة إنجازات جديدة للأهلي ، لكن مارتين لاسارتي عمل جيدا في الدوري، لذا لن نتسرع في الحكم على فايلر، لأن طموح الجميع في النادي هو الفوز بدوري أبطال إفريقيا".
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