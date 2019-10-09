صيام الأيام القمرية من كل شهر عربي وتأثيرها على وزن الجسم

يستحب صيام الأيام القمرية من كل شهر 13 ، 14 ، 15 لما فيهم من فضل عظيم، علما بأن صيام الأيام القمرية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء اختلفوا في موعدها ففريق قال انه صام الثلاثة أيام الأول وفريق قال انها 13 و14 و15 وفريق آخر قال انها الأخيرة من كل شهر.





الافضل في هذا الصيام التنويع بحيث تكون مرة في أول الشهر ومرة أخرى في نصفه ومرة ثالثة في آخره حتى نصيب السنة.





ويجوز للصائم في صيام الأيام القمرية الإفطار اذا كان في زيارة لأحد أقاربه أو أتاه ضيف من مسافة بعيدة ولم يره منذ سنوات فاذا كان صاحب البيت صائما فليفطر تأدبا للضيف وإكراما له، اما اذا كان الضيف جاره او قريبا له يأتيه باستمرار فلا حرج ان يكمل صومه ويطعم ضيفه بمفرده ..على ان يعوض هذه الأيام في اي وقت من الشهر لأن الصيام سنة وليس واجبا.





حكم الأكل ناسيا في صيام الأيام القمرية





إذا أكل أو شرب الصائم ناسيًا فليتم صومه ولا حرج عليه، سواء كان صائمًا صوم فرض أو نفل، قال صلى الله عليه وسلم: «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه».





حكم صيام الأيام القمرية





ويستحب صيام أيام البيض وهي 3 من كل شهرٍ؛ والأمر ليس بواجب، فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لما روى أبو هريرة قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ» رواه البخاري ومسلم.





وثبتت أحاديث في الصحيح بصوم ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ من غير تعيينٍ لوقتها وظاهرها أنه متى صامها حصلت الفضيلة، وثبت في صحيح مسلمٍ عن معاذة العدوية، أنها سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهرٍ ثلاثة أيامٍ؟ قالت: نعم، قالت: قلت: من أي أيام الشهر؟ قالت: ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم».





وجاء في غير مسلمٍ تخصيص أيام البيض في أحاديث، منها: حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» رواه الترمذي والنسائي، قال الترمذي حديث حسن، وعن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ صيام الدهر أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» رواه النسائي بإسنادٍ حسنٍ، وأيام البيض، أي أيام الليالي البيض.





سبب تسمية الأيام القمرية بالأيام البيض





واستحب العلماء صوم أيام البيض، وقالوا: وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذا هو الصحيح المشهور، وأما سبب تسمية هذه الليالي بيضا فقال الجمهور: لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها، وقيل غير ذلك.





تأثير الأيام القمرية على الوزن



